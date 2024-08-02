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Biden, Heniyye Suikastının Ateşkese Etkisini Değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsmail Heniyye suikastının ateşkes ihtimaline zarar vermediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:49
Biden, Heniyye Suikastının Ateşkese Etkisini Değerlendirdi

Biden'dan Heniyye Suikastı Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CNN'in bildirdiğine göre, Biden, bu olayın ateşkes olasılığına yardımcı olmadığını vurguladı.

Sorulara Yanıt Verdi

Heniyye'nin suikastının ateşkes ihtimaline etkisi üzerine yöneltilen bir soruya Biden, "Yardımcı olmadı." şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, gergin Orta Doğu şartlarında barış sürecinin ilerleyip ilerlemeyeceği sorularını yeniden gündeme getirdi.

Biden'ın Netanyahu ile Görüşmesi

İkili, Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında bu konunun üzerinde "çok net" bir şekilde durduğunu ifade etti. Biden, Netanyahu'ya ateşkes için bir temel oluşturulduğunu ve bu konuda adım atılması gerektiğini iletti.

Hamas Lideri Heniyye'nin Durumu

Öte yandan, İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere Tahran'dayken suikasta uğradı. İran Devrim Muhafızları, 31 Temmuz'da sabaha karşı Heniyye'nin konutuna saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Hamas ve İran, suikast ile ilgili olarak İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail yetkilileri sessizliğini korudu.

Not: İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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