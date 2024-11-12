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Biden, Herzog ile Görüşerek İsrail'e Destek Vurgusu Yaptı

Biden, Herzog ile yaptığı görüşmede İsrail'e desteklerinin 'sarsılmaz' olduğunu belirtti, ABD-İsrail dostluğunu pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:54
Biden, Herzog ile Görüşerek İsrail'e Destek Vurgusu Yaptı

Biden, Herzog ile Görüşerek İsrail'e Destek Vurgusu Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail'e koşulsuz destek verdiklerini bir kez daha vurguladı. Beyaz Saray'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Biden, "İsrail'e olan desteklerimizin sarsılmaz olduğunu" ifade etti.

ABD ve İsrail Arasındaki Derin Bağlar

Görüşmeden önce Oval Ofis’te açıklamalarda bulunan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki köklü dostluğun tarihine işaret etti. Biden, "İsrail’e olan taahhüdümüz sarsılmaz; ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Herzog'dan Biden'a Teşekkür

Herzog, Biden’a "Sizin açık bir siyonist olduğunuzu biliyorum" diyerek karşılık verirken, ABD'nin İsrail'e olan desteği için teşekkür etti. Herzog, Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği füze saldırılarına dikkat çekerken, "Asıl bölgesel sorun İran" dedi. Ayrıca, Gazze'de 101 esir bulunduğunu ve bu kişilerin evlerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Esirlerin Kurtarılması Üzerine Mutabakat

Biden da esirlerin kurtarılması konusunda Herzog ile mutabık olduklarını belirtti. Herzog, Biden’ın 7 Ekim saldırısından sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Onlarca yıldır İsrail ve Yahudi halkı için inanılmaz bir dost oldunuz, bunun için size teşekkür ediyoruz. En zor zamanımızda bizimle yan yana durduğunuzu asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Bu görüşme, ABD'nin İsrail içindeki stratejik önemi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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