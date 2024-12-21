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Biden, Hükümet Kapanmasını Önleyen Bütçe Tasarısını İmzaladı

Başkan Joe Biden, hükümetin kapanmasını engelleyen geçici bütçe tasarısını imzaladı. Federal finansman 14 Mart'a kadar sağlanacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:27
Biden, Hükümet Kapanmasını Önleyen Bütçe Tasarısını İmzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre tarafından onaylanarak kendisine gönderilen federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlamayı öngören bu tasarıyı yasalaştırdığı bildirildi.

Geçici bütçe tasarısı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ciddi tartışmalara neden olmuş ve hükümetin kapanması an meselesiyken, Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilerek geçici tasarının imzalanmasıyla olası bir bütçe krizi son anda önlenmiş oldu.

Trump'ın Karşıtlığı Bütçe Müzakerelerini Krize Sürükledi

ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılı için hükümetin finansman yetersizliği sebebiyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını geçen eylül ayında onaylamıştı. Biden tarafından imzalanan bu geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması planlanmıştı.

Ancak Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında haftalarca süren müzakerelerin ardından, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde geçen hafta bir uzlaşı sağlandı. Eski Başkan Donald Trump, bu geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıktı ve Kongre üyelerine tasarıyı reddetmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Musk da Eleştirdi

Bütçe tasarısına en önce karşı çıkanlardan biri ise Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk oldu. Musk, Kongreden "Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak’a kadar hiçbir yasa tasarısı geçmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kapanma Sürecinin Anlamı

Federal hükümetin kapanması, Amerikan kanunlarına göre Kongre’nin her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl bütçesini zamanında onaylayamaması durumunda gerçekleşmektedir. Bu süre zarfında harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler haricindeki tüm faaliyetlerine ara vermek zorundadır.

Kapanma durumunda, hayati olmayan hizmetlerde görev yapan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri görevlerine devam eder.

Bu tür "hayati personel" kategorisindeki çalışanlar, kapanma dönemindeki maaşlarını genellikle yeni bir bütçe geçene kadar alamazlar.

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