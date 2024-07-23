Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Netanyahu'nun Anlaşma Umutlarını Zayıflattı

Biden'ın Çekilmesi ve Netanyahu'nun Ziyareti

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki ziyaretinde, Gazze'de esir takası anlaşması ve ateşkes konularında uygulanacak baskıyı azaltacağını belirtiyor.

Görüşme Beklentileri

Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurduktan sonra, Netanyahu'nun Washington'da, anlaşma konularında yapacağı görüşmelerin etkisi sorgulanmaya başlandı. ABD'li yetkililerin aktardığına göre, Biden'ın Kovid-19 nedeniyle dinlendiği dönemde, Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

İsrail Kamuoyunun Baskısı

Netanyahu'nun Washington'a gitmeden önce esir takası anlaşmasını onaylaması için İsrailli esirlerin yakınları uzun bir süredir baskı yapmaktaydı. Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid de bu konuda Netanyahu'ya bir çağrıda bulunmuştu. Ancak, Netanyahu'nun anlaşma konusundaki katı tutumları medyaya yansıdı ve bu durum kamuoyunda endişelere yol açtı.

Görüşmenin Önemi

Yediot Ahronot gazetesinin yazarı Nahum Barnea, Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşecek olası bir görüşmenin öneminin sınırlı olacağını belirtti. Biden'ın mevcut politik kararlarının ikinci planda kalabileceği ve Netanyahu'nun bir sonraki ABD başkanını daha çok düşünmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Analistler, Biden'ın çekilmesinin, Netanyahu'nun yapmak istediği anlaşma sürecinde ilerleme kaydedilmesi şansını zayıflattığını belirtiyor. Maariv gazetesi analisti Anna Barsky, Netanyahu'nun artık daha az heyecan verici, hayal kırıklığına uğramış bir Biden ile karşılaşacağını ifade ederken, Orta Doğu'daki gelişmelerin öneminin oldukça azaldığını savundu.

Sonuçta, Biden'ın başkanlık döneminin sona yaklaşmasıyla, dış politikada atılacak adımların etkisi giderek azalmaktadır.