Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Sonrası Uluslararası Destek Mesajları

Biden'ın Adaylıktan Çekilme Kararı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilme kararı aldığını duyurdu. Bu karar sonrası, uluslararası alanda birçok destek mesajı yer aldı.

AB'den Desteğini Açıkladı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında, Biden'ın kararının kendisi tarafından bilindiğini belirtti. Borrell, "ABD halkına kimin lider olacağına karar verme hakkının ait olduğunu düşünüyorum," diyerek, bu süreçte karışmak istemediğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı'nın Yorumları

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Biden'ın çekilmesinin Donald Trump'ın zaferi anlamına gelmediğini ifade etti. Lahbib, "Biden uzun yıllar boyunca harika bir iş çıkardı ve Kamala Harris'e de başarılar diliyorum. O güçlü bir liderdir," dedi.

Kosova'nın Destek Mesajı

Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Biden'ın çekilme kararını değerlendirdi. Gervalla-Schwarz, Biden'ın büyük bir lider olduğunu ve Kosova halkının ona sonsuza dek minnettar olacağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Biden'ın kararına saygı duyduğunu belirtti. Baerbock, demokrasi gereği, seçimlerin sonucunun halk tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Avrupa'nın güvenlik ve savunma politikalarında daha güçlü olması gerektiğini de vurguladı.

Bu gelişmeler, Biden'ın liderlik tarzına ve uluslararası ilişkilerdeki etkisine dair önemli bir tartışma başlatmış durumda. Herkes seçim sürecinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.