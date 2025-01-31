Biden'ın Ateşkes Teklifi Sonrası Gazze'de Can Kaybı 11 Bini Aştı

Gazze'de 11 Bin Filistinli Hayatını Kaybetti
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın Mayıs 2024'teki ateşkes teklifi sonrası Gazze'de yaşanan insani kriz giderek derinleşti. 19 Ocak 2025'e kadar süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11 bin 176 Filistinliler, Biden yönetiminin İsrail'i ateşkes teklifine uymaya zorlamamasının, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirdiğini belirtmekte. Bu dönemde, 29 bin 523 kişi yaralandı ve 36 bin 284 kayıp yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 572 sağlık çalışanı ve 57 gazeteci de İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık çalışanlarının toplam ölü sayısı 1068, gazetecilerin sayısı 204 oldu. Bu süreçte, 13 kişi açlıktan, 8 kişi ise soğuktan donarak hayatını kaybetti. Bu kış ayında yerinden edilen Filistinlilerin acıları derinleşti. Son 8 ayda İsrail'in Gazze'de neden olduğu maddi hasar, 4 milyar dolar olarak kaydedildi. Gazze'deki hükümetin açıkladığı verilere göre, 37 milyar dolar ise toplam hasar olarak hesaplandı. İsrail, son 8 ayda 219 cami, 27 okul ve üniversiteyi tamamen yıktı. Bu süreçte okulların yıkımı toplamda 136'ya, kısmi hasar görenler ise 355'e ulaştı. Gazze Şeridi'nde yaşanan bu trajedi, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, barış umudu giderek sönüyor.
İnsani Felaketin Boyutları
Ölümler ve Yaralılar
Açlık ve Soğuk: Ekstra Acılar
Maddi Hasar ve Altyapının Yıkımı
Yıkım ve Eğitim Kurumları
İnsanlık Dramı Devam Ediyor
Filistinliler, Biden yönetiminin İsrail'i ateşkes teklifine uymaya zorlamamasının, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirdiğini belirtmekte. Bu dönemde, 29 bin 523 kişi yaralandı ve 36 bin 284 kayıp yaşandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 572 sağlık çalışanı ve 57 gazeteci de İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık çalışanlarının toplam ölü sayısı 1068, gazetecilerin sayısı 204 oldu.
Bu süreçte, 13 kişi açlıktan, 8 kişi ise soğuktan donarak hayatını kaybetti. Bu kış ayında yerinden edilen Filistinlilerin acıları derinleşti.
Son 8 ayda İsrail'in Gazze'de neden olduğu maddi hasar, 4 milyar dolar olarak kaydedildi. Gazze'deki hükümetin açıkladığı verilere göre, 37 milyar dolar ise toplam hasar olarak hesaplandı.
İsrail, son 8 ayda 219 cami, 27 okul ve üniversiteyi tamamen yıktı. Bu süreçte okulların yıkımı toplamda 136'ya, kısmi hasar görenler ise 355'e ulaştı.
Gazze Şeridi'nde yaşanan bu trajedi, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, barış umudu giderek sönüyor.