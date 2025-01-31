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Biden'ın Ateşkes Teklifi Sonrası Gazze'de Can Kaybı 11 Bini Aştı

Mayıs 2024'te Biden'ın ateşkes teklifinin ardından Gazze'de 11 bin 176 Filistinli hayatını kaybetti. Çocuk ve kadın ölümleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:52
Biden'ın Ateşkes Teklifi Sonrası Gazze'de Can Kaybı 11 Bini Aştı

Gazze'de 11 Bin Filistinli Hayatını Kaybetti

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın Mayıs 2024'teki ateşkes teklifi sonrası Gazze'de yaşanan insani kriz giderek derinleşti. 19 Ocak 2025'e kadar süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11 bin 176

İnsani Felaketin Boyutları

Filistinliler, Biden yönetiminin İsrail'i ateşkes teklifine uymaya zorlamamasının, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirdiğini belirtmekte. Bu dönemde, 29 bin 523 kişi yaralandı ve 36 bin 284 kayıp yaşandı.

Ölümler ve Yaralılar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 572 sağlık çalışanı ve 57 gazeteci de İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık çalışanlarının toplam ölü sayısı 1068, gazetecilerin sayısı 204 oldu.

Açlık ve Soğuk: Ekstra Acılar

Bu süreçte, 13 kişi açlıktan, 8 kişi ise soğuktan donarak hayatını kaybetti. Bu kış ayında yerinden edilen Filistinlilerin acıları derinleşti.

Maddi Hasar ve Altyapının Yıkımı

Son 8 ayda İsrail'in Gazze'de neden olduğu maddi hasar, 4 milyar dolar olarak kaydedildi. Gazze'deki hükümetin açıkladığı verilere göre, 37 milyar dolar ise toplam hasar olarak hesaplandı.

Yıkım ve Eğitim Kurumları

İsrail, son 8 ayda 219 cami, 27 okul ve üniversiteyi tamamen yıktı. Bu süreçte okulların yıkımı toplamda 136'ya, kısmi hasar görenler ise 355'e ulaştı.

İnsanlık Dramı Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde yaşanan bu trajedi, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, barış umudu giderek sönüyor.

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