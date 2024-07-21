Biden'ın Başkanlık Yarışından Çekilmesi Sonrası Demokrat Parti'de Yeni Aday Hayali

Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi ve Yeni Aday Belirleme Süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından, Demokrat Parti içinde yeni bir başkan adayının nasıl belirleneceği merak konusu oldu.

Kamal Harris'e Destek

Biden, yarıştan çekildiğini açıklarken, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti'den adaylığını desteklediğini ifade etti. Biden, parti içindeki ön seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da yapılacağını hatırlatarak, burada partinin yeni adayının resmi olarak belirleneceğini belirtti.

Eleştirilerin Ardından Çekilme Kararı

Biden, son dönemde sağlık durumu ve performansıyla ilgili eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Özellikle, CNN'deki bir tartışmadaki zayıf performansı nedeniyle oldukça eleştirildi.

Demokrat Parti’ye destek veren milyarder bağışçılar arasında da Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyenlerin sayısı arttı. Temsilciler Meclisi Üyesi Lloyd Doggett, bu konuda açıkça Biden'a "çekil" çağrısında bulunan ilk Demokrat Kongre üyesi oldu.

Yeni Aday Süreci

Biden, partisi ve ülkesinin en iyisi için bu kararı aldığını belirtmesine rağmen, kendisi en güçlü aday olduğunu vurgulamıştı. Ocak ayında başlayan ve haziranda sona eren ön seçimlerde, Biden'ın sahip olduğu delegelerin çoğunluğunun desteği, yeni adayı belirleyecek.

Delegelerin 1968 oyunu alan aday, Demokratların yeni başkan adayı olma hakkını kazanacak. Kamala Harris, Biden'ın yanı sıra olası diğer adaylar arasında ses getiriyor. Ayrıca, Michelle Obama da Biden'ın çekilmesi durumunda adaylık için zikredilen isimler arasında yer alıyor.