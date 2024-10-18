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Biden'ın Berlin Ziyaretinde Filistin Destekçileriyle Protesto

ABD Başkanı Biden'ın Berlin ziyareti sırasında Filistin yanlısı gruplar protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:53
Biden'ın Berlin Ziyaretinde Filistin Destekçileriyle Protesto

ABD Başkanı Biden Berlin'de Protesto Edildi

Almanya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Berlin'de Filistin yanlısı protestoculardan oluşan kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüşte, "Joe Biden hoş gelmedi" sloganları atıldı.

Yürüyüş Detayları

Göstericiler, Alexander Meydanı'nda toplandıktan sonra, Filistin bayraklarıyla Unter den Linden metro istasyonuna kadar yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, pankartlarla ve dövizlerle destek verdikleri Filistin halkının durumuna dikkat çekti. Pankartlarda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

  • "Berlin’de, Gazze ve Lübnan için, soykırımcı Biden hoş gelmedin"
  • "Bugün kimse ben bilmiyordum diyemez"
  • "Çocuklarımız öldürüldüğünde biz susamayız"
  • "ABD 1 numaralı terörist"
  • "Joe Biden bu senin soykırımın"

Göstericiler, "Berlin’den Gazze'ye intifada", "Katliamı durdurun, şimdi", "Gazze’ye özgürlük", "Terörist Biden" ve "Çocuk katili İsrail" gibi sloganlar attı.

Provokasyonlar ve Güvenlik Önlemleri

Yürüyüş güzergahında, İsrail yanlısı bir grup da bulundu. Bu grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşe provoke edici bir şekilde müdahale etmeye çalıştı. Polis, iki grup arasında gerilimin artmasını önlemek amacıyla araya girdi ve en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sivil Toplumun Sesine Kulak Verildi

Berlin Ana Tren Garı önünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği bir başka gösteri de gerçekleştirildi. Bu etkinlikte "Filistin ve İsrail'de adil bir barış için" sloganı taşınırken, yapılan konuşmalarda Almanya'nın İsrail’e sunduğu askeri ve diplomatik destek eleştirildi.

Göstericilerin Talepleri

Göstericiler, Alman hükümetine Orta Doğu'da sivil halkın korunması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, silah ihracatının durdurulmasını talep etti. "Ateşkes şimdi" sloganları atan katılımcılar, "Joe Biden ve Olaf Scholz savaş suçlularına silah vermeyin" şeklinde dövizler taşıdı.

Bireysel Yorumlar

Eyleme katılan ve soyadını vermek istemeyen Uwe adındaki gösterici, İsrail'in masum insanları öldürmesini "tahammül edilemez" bulduğunu belirtti. Alman hükümetinin bir rejimi, savunmasız insanları hedef alan bir yapı olarak desteklemesini eleştirdi.

Diğer bir katılımcı Dave Gardner ise Filistinlilere karşı adaletsizlik yaşandığını ifade ederek, Almanya'daki ikiyüzlülüğü açıkladı; "Bir yandan İsrail desteklenirken, diğer yandan Filistinlilere yönelik dayanışma girişimleri, antisemitlik olarak damgalanıyor" dedi.

Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden Berlin'de protesto edildi. Filistin'i...

Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden Berlin'de protesto edildi. Filistin'i destekleyen gruplar tarafından "Joe Biden hoş gelmedi" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1000 gösterici katıldı.

Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden Berlin'de protesto edildi. Filistin'i...

Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden Berlin'de protesto edildi. Filistin'i destekleyen gruplar tarafından "Joe Biden hoş gelmedi" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1000 gösterici katıldı.

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