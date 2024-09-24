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Biden'ın BM'deki Vurgusu: Orta Doğu Tansiyonu ve İnsani Krizler

Biden, BM Genel Kurulu'nda Orta Doğu'daki yüksek tansiyona ve insani krizlere dikkat çekecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:00
Biden'ın BM'deki Vurgusu: Orta Doğu Tansiyonu ve İnsani Krizler

Biden'ın BM Genel Kurulundaki Öncelikleri

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasında, Orta Doğu'da artan çatışmalara ve insani krizlere odaklanacak. Yetkililer, Biden'ın toplantılarda bölgedeki gerginliklere kapsamlı bir şekilde yer vereceğini belirtiyor.

Gündem Maddeleri

BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde düzenlenen basın brifinginde, üst düzey bir Amerikan yetkilisi, Biden'ın bu hafta dış politikaya dair önemli konuları ele alacağını ifade etti. New York'ta yapacağı konuşmada, özellikle Gazze'deki insani durum ve İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilime üst düzey önem verilecek.

Gazze'deki Ateşkes Çabaları

Biden yönetiminin, Gazze'de bir ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettiğini vurgulayan yetkili, bu adımın İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın azaltılmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Yapılacak bir ateşkesin, Gazze'ye insani yardımın daha etkin ulaşmasını ve esirlerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesini sağlayacağını belirtti.

Tehlikeli Durumun Gözlemi

Üst düzey yetkili, İsrail ile Hizbullah arasındaki durumun hassas olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, çatışmaların yayılmaması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Daha Fazla İnsani Yardım ve Barış Çabaları

Biden, konuşmasında Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki savaşların sona erdirilmesi ve bu bölgelere insani yardımların ulaştırılması için uygun sistemlerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizecek. Ayrıca, başkan olarak son kez yapacağı BM Genel Kurul hitabında, Gazze'deki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan'daki gelişmeler ve Çin ile rekabet gibi önemli konulara değineceği öngörülüyor.

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