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Biden'ın 'Çöp' Gafı Kriz Yarattı

Biden'ın Trump destekçilerine dair yaptığı 'çöp' yorumu, Beyaz Saray içindeki gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 07:10
Biden'ın 'Çöp' Gafı Kriz Yarattı

Biden'ın Sözleri Üzerine Kriz

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini 'çöp' olarak tanımladı. Bu ifade, Beyaz Saray'ın Stenografi Ofisi ile Basın Ofisi arasında önemli bir tartışmaya neden oldu.

Değişiklik Protokol İhlali Olarak Nitelendirildi

Biden'ın ifadesinin, Beyaz Saray Basın Ofisi tarafından 'destekçinin çöpü' şeklinde değiştirilmesi, Stenografi Ofisi tarafından protokol ihlali olarak değerlendirildi. Bu durum, Beyaz Saray içindeki iletişim kopukluğunu gözler önüne serdi.

Associated Press tarafından edinilen bilgilere göre, Stenografi Ofisi yetkilileri, Basın Ofisi'nin Biden'ın konuşma metni üzerinde izinsiz bir değişiklik yaptığını belirtti. E-postada, bu tür bir değişikliğe gitme yetkisinin yalnızca Stenografi Ofisi'nde bulunduğuna dikkat çekildi.

Yanlış Anlaşılmalar ve Süreç

Beyaz Saray Basın Ofisi'nin, Biden'ın gafını düzeltebilmek adına kendi versiyonunu web sitesinde yayımlamasının ardından Stenografi Ofisi, duruma müdahale etti. Söz konusu e-postada, eğer bir farklılık oluşursa Basın Ofisi'nin transkripti bekletmeyi tercih edebileceği ancak düzenleme yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Biden'ın Konuşması

Bu olayın ardından, Biden'ın Trump mitinginde geçen bir konuşmasının içeriği tartışma konusu oldu. Komedyen Tony Hinchcliffe'ın Porto Riko'yu 'yüzen çöp adasına' benzetmesi sonrasında, Biden'ın 'Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri' şeklinde bir ifade kullandığı bildirildi. Biden, bu durumu Latin toplumu hakkında yapılan olumsuz yorumlar üzerinden eleştirerek, 'Yaptığımız her şeye tamamen aykırı.' dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın konuşmasının resmi dökümünde bu ifadeleri 'Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir' olarak paylaştı.

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