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Biden'ın Nükleer Strateji Üzerine Yeni Talimatları

Biden, Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmalara hazırlanmaları için talimat verdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:59
Biden'ın Nükleer Strateji Üzerine Yeni Talimatları

Biden'dan Nükleer Çatışma Talimatı

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı vermiştir.

Gizli Strateji Belgeleri

Habere göre, mart ayında onaylanan gizli bir belgede Biden, Çin'in nükleer tehdidine yönelik yeni bir strateji geliştirerek, bu doğrultuda çağdaş konuları ele almıştır. ABD Başkanı'nın bu belgesinin "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Koordinen Nükleer Hazırlıklar

Biden'ın talimatı doğrultusunda, ABD ordusunun Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası bir nükleer çatışmaya yönelik hazırlık yaptığı ifade edilmektedir. Ancak Beyaz Saray, bu kararın kamuoyuna açıklanmadığını vurgulamıştır.

Özel Belge Dağıtımı

Her dört yılda bir güncellenen ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan belgenin basılı kopyalarının yalnızca birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği rapor edilmiştir.

Uzmanların Yorumları

ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi, bu belgeyi haziran ayında referans göstermiştir. Vaddi, "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğini" vurgulamıştır. Ayrıca, eski Pentagon nükleer strateji uzmanı Vipin Narang, Biden'ın "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını belirtmiştir.

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