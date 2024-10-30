Biden'ın Porto Riko Açıklaması Tartışma Yarattı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Biden'ın Yanıtı

Biden, katıldığı bir etkinlikte, Hinchcliffe'in bu sözlerine sert bir tepki göstererek, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." ifadesini kullandı.

Trump'tan Tepki

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, Biden'ın açıklamalarına karşı çıkarak, "Bunun başka bir izahı yok. Joe Biden ve Kamala Harris, sadece Başkan Trump'tan değil, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıdan da nefret ediyor." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Biden'ın 'çöp' ifadesi, Hinchcliffe'in söylemini hedef alıyordu, Trump destekçilerini değil." dedi.

Biden'ın Sosyal Medya Açıklaması

Biden, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Latinleri şeytanlaştırması anlamsızdır. Tüm söylemek istediğim buydu. O mitingdeki yorumlar ulus olarak kim olduğumuzu yansıtmıyor." diyerek düşüncelerini netleştirdi.

Hinchcliffe'in Orijinal Sözü

Donald Trump'ın mitinginde söz alan komedyen Hinchcliffe, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklinde bir şaka yaparak dikkat çekmişti.