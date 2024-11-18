Biden'ın Ukrayna'ya Uzun Menzilli Silah İzni Tartışma Yarattı

Biden Yönetiminin Silah İzni Tartışma Konusu Oldu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibi ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği yönündeki haberlerden rahatsızlık duydu. Bu durum, ABD basınında önemli bir tartışma başlattı.

Biden'ın, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya destek vermek üzere Rusya'ya taşınmasının ardından, Kiev'e sağlanan uzun menzilli taktik füze sistemlerine (ATACMS) Rusya’da kullanım izni verdiği bildirildi.

Donald Trump Jr.'ın Eleştirileri

Bu haberlere sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, "Askeri-endüstriyel kompleksi, babam barışı sağlamadan önce 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak istiyor gibi" ifadelerini paylaştı.

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee ise "Liberaller savaşı sever" şeklinde yorumladı. Bu tweet’i paylaşan Elon Musk, Lee'nin sözlerini alıntılayarak, "Doğru" yanıtını verdi.

Eleştiriler Devam Ediyor

Lee daha sonra, "Rusya, benzer bir eylemi bizim üzerimize yapsaydı ne olurdu? Bu, neden savaş eylemi olarak algılanmıyor?" diyerek endişelerini dile getirdi. Steven Cheung, Biden'ın Ukrayna'ya tanıdığı izin hakkında CNN’e, "Barış müzakerelerini yürütmek, savaşı sona erdirmek için tek yetkin kişi Trump’tır" dedi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Biden’ın bu kararı ile "Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalıştığını" ileri sürdü. Greene, ABD halkının, 5 Kasım başkanlık seçimlerinde bu tür son dakika kararlarına karşı olduğunu belirtti.

Destekleyen Sesler

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Turner, Ukrayna'nın kendini düzgün bir şekilde savunabilmesi için bu adımın gerekli olduğunu savundu. Turner, Biden’ın daha önce bu kararı alması gerektiğini ifade etti.

Mississippi Senatörü Roger Wicker ise çıkan haberlerin doğruysa, Ukrayna’nın uzun menzilli ATACM füzelerini kullanabilmesinin cesaret verici olduğunu açıkladı. Wicker, Biden’ın ABD Kongresi'nin tavsiyelerini dinlemesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha önce sona erebileceğine inandığını vurguladı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Jake Auchincloss, bu olası kararı "uzun zamandır beklenen bir gelişme" olarak değerlendirerek, hedeflerin arasında Moskova çevresindeki enerji kaynaklarının da bulunması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği bu adım, Biden yönetiminin seçimleri kaybetmesinin ardından önemli bir kararı olarak öne çıkıyor. Trump, göreve geldiğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için adımlar atacağını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.