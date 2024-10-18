Biden: 'İsrail-Filistin Savaşının Sona Erme Zamanı Geldi'

Biden'dan Savaşın Sona Ermesi Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Biden, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi," şeklinde konuştu.

Biden, Almanya'nın başkenti Berlin'de, uçaktan indiği sırada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ona tebriklerini ilettiğini belirtti. Ayrıca, artık ileriye bakma zamanının geldiğini ifade etti.

Ateşkes İçin Adım Atılması Gerekiyor

"Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey," diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün içerisinde İsrail'e gitmesinin planlandığını, burada son durumu muhataplarıyla değerlendireceğini açıkladı. Ayrıca, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istediklerini ifade etti.