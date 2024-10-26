Biden, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısının Son Olmasını Umuyor

Biden'dan Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Philadelphia’da düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının "son" olmasını umduğunu belirtti. Biden, bu konuya dair istihbarat yetkilileriyle görüşmeler yaptığını da vurguladı.

Saldırının Yönü Hakkında

Biden, "Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umarım bu bir sondur," ifadesini kullandı. Biden yönetimi yetkilileri, ABD'nin bu saldırıda doğrudan yer almadığını ancak İsrail ile yakın istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

İran'dan Tepki

Öte yandan, İranlı askeri yetkililer, İsrail’den gelecek herhangi bir saldırıya "daha sert bir karşılık" verileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail’in hava saldırılarında ABD’yi suç ortaklığıyla itham etti.

Hava Saldırıları Üzerine Bilgiler

İran, 1 Ekim’de gerçekleşen füze saldırılarına misilleme olarak İsrail’in İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. İran’ın Tahran ve batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığı belirtildi. İran, saldırılara hava savunma sistemleriyle "başarıyla" karşı koyduğunu ancak belirli noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini ifade etti. İsrail ise yaptığı saldırının "başarıyla" tamamlandığını duyurdu. İran ordusun, bu saldırılarda 4 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.