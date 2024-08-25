Biden, İsrail ve Lübnan'daki Durumu Takip Ediyor

Başkan Biden, Durumu Yakından İzliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail ve Lübnan üzerindeki gerginlikleri sürekli olarak izlemekte ve bu konu hakkında ulusal güvenlik ekibiyle akşam saatlerinde görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, bu durumu detaylandırarak, Biden'ın İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ulusal güvenlik ekipleriyle sürekli iletişim içinde olduğunu aktardı.

İsrail'in Savunma Hakkı

Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgedeki istikrarı sağlamak için çabalamaya devam edeceğiz," şeklinde açıklamada bulundu. Bu açıklama, mevcut durumun ciddiyetini ve ABD'nin bölgedeki politikalarını yansıtmaktadır.

Askeri Harekat ve Misilleme

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan topraklarına yönelik Hizbullah'a karşı önleyici bir operasyon başlattığını duyurdu. Bu çerçevede, Hizbullah ise 30 Temmuz'da kendilerine yönelik düzenlenen suikastın ardından misilleme yapmak üzere harekete geçtiğini açıklamıştır.