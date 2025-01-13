Biden, Japonya ve Filipinler Liderleri ile Hint-Pasifik İşbirliğini Görüştü

ABD Başkanı Biden, Japonya ve Filipinler ile Kritik Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede, Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, Biden'ın İşiba ve Marcos Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Görüşmede üçlü deniz güvenliği ve ekonomik işbirliği konuları üzerinde durulurken, ayrıca Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki 'tehlikeli ve hukuk dışı davranışları' da ele alındı.

Liderlerin, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in devamı için gerekli koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.