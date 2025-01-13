Biden, Japonya ve Filipinler Liderleri ile Hint-Pasifik İşbirliğini Görüştü

Biden, Japonya ve Filipinler liderleri ile Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliğini ve deniz güvenliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:35
Biden, Japonya ve Filipinler Liderleri ile Hint-Pasifik İşbirliğini Görüştü

ABD Başkanı Biden, Japonya ve Filipinler ile Kritik Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede, Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, Biden'ın İşiba ve Marcos Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Görüşmede üçlü deniz güvenliği ve ekonomik işbirliği konuları üzerinde durulurken, ayrıca Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki 'tehlikeli ve hukuk dışı davranışları' da ele alındı.

Liderlerin, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in devamı için gerekli koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 39 Gözaltı
2
Balıkesir'de İşçi Servisi Devrildi: 25 Yaralı
3
Suudi Arabistan'da Suriye Toplantısı: 'Siyasi Geçiş Sürecine Destek' Vurgusu
4
FBI, Los Angeles Yangınlarındaki Dron Soruşturmasını Başlattı
5
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Ceza Verildi
6
Şanlıurfa'da Polisin Heimlich Manevrasıyla Çocuk Kurtarıldı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı