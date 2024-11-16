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Biden, Japonya ve Güney Kore Liderleriyle Kuzey Kore'ye Karşı Ortak Açıklama Yaptı

Biden, Japonya ve Güney Kore liderleriyle görüşerek Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı çıkıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:03
Biden, Japonya ve Güney Kore Liderleriyle Kuzey Kore'ye Karşı Ortak Açıklama Yaptı

Biden, Asya-Pasifik Zirvesi'nde Liderlerle Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya gelerek Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rus saflarına asker göndermesine karşı ortak bir duruş sergiledi. Görüşme, Peru'nun başkenti Limada düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Beyaz Saray'ın Açıklamaları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden, yaptığı yaklaşık 40 dakikalık görüşmenin ardından gazetecilere bilgi verdi. Biden, Ağustos 2023'te gerçekleştirdikleri Camp David Zirvesi'ne atıfta bulunarak, bu toplantının ABD'nin Asya'daki müttefiklerini bir araya getirme çabalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu zirveden bu yana, Güneydoğu Asya ile Pasifik bölgesinde kalkınmayı teşvik etme hedefinde olduklarını ifade etti.

Üç Ülke Arasındaki İşbirliği

Biden, üç ülke arasında yürütülen işbirliğinin artık güvenlik alanıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi ileri teknolojileri de kapsayan kapsamlı bir hale geldiğini belirtti. Düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını kaydederek, işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

Ortak Açıklama ve Yeni Mekanizma

Beyaz Saray tarafından paylaşılan ortak açıklamada, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin Hint Pasifik bölgesindeki ortak taahhütlerini koordine edip uygulamak üzere bir "Üçlü Sekretarya" mekanizması kuracağı duyuruldu. Bu yeni mekanizmanın, Hint Pasifik'teki istikrar ve güvenliği sağlama ihtiyacını daha uyumlu bir şekilde karşılayacağı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada Kuzey Kore'nin Rusya için asker göndermesi şiddetle kınanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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