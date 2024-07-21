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Biden, Kamala Harris'i Aday Olarak Destekledi

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildiğini duyurarak Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:36
Biden, Kamala Harris'i Aday Olarak Destekledi

Joe Biden Kamala Harris'i Destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekilme kararını alarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i resmi aday olarak desteklediğini duyurdu.

Biden'dan Destek Mesajı

Biden, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "2020 seçimlerinde Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçmek, aldığım en iyi karardı. Bugün de partimizin adayı olması için ona tam destek ve onayımı veriyorum," ifadelerini kullandı.

Parti Birliği ve Hedefler

Biden, Demokrat Parti'nin bu süreçte birlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı yenme zamanı geldi," dedi. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegelerin yeterli desteği sağlaması halinde partinin resmi adayı olacak.

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i...

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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