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Biden, Karasularında Petrol ve Doğal Gaz Sondajını Yasaklıyor

Biden, ABD karasularının büyük kısmında petrol ve doğal gaz sondajını yasaklayarak iklim politikalarıyla uyumlu bir adım attı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:40
Biden, Karasularında Petrol ve Doğal Gaz Sondajını Yasaklıyor

Biden, Karasularında Yeni Sondajları Yasaklıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin karasularının büyük bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanacağını açıkladı. Trump yönetiminin çevreci eleştirileri ile karşılaştığı süreçte, Biden bu yasakla çevre koruma ve enerji politikalarını birleştirmeyi hedefliyor.

Bakanlık Muhtıraları İmzaladı

Yeni başlamış olan Biden yönetimi, Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasından sadece günler önce, yeni sondajları engellemek amacıyla iki muhtıra imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, yasak kapsamındaki bölgeler arasında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı yer alıyor. Biden, bu sularda yapılan sondajların, “değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebileceğini” vurguladı.

İklim Politikalarıyla Uyumlu

Biden, bu yasakla birlikte 625 milyon dönümden (253 milyon hektar) fazla su alanının sondajdan korunacağını ve alınan kararın ABD'nin iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Öte yandan, Trump yönetimi döneminde bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için izin verildi. Bu durum, çevre savunucuları tarafından sıkça eleştirilmişti. Ayrıca, Trump, enerji üretimini artırma ve fiyatları düşürme amacıyla sondaj faaliyetlerini teşvik etme sözü vermişti.

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