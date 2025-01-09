Biden, Los Angeles Yangınları Nedeniyle İtalya Ziyaretini İptal Etti

Biden, Los Angeles'taki yangınlar için iktidarda kalacakken, İtalya ziyaretini iptal etti. Yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:55
Biden, Los Angeles Yangınları Nedeniyle İtalya Ziyaretini İptal Etti

Biden, Yangınlarla Mücadele İçin İtalya Ziyaretini İptal Etti

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle planladığı İtalya ziyaretini iptal etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın yangınlarla mücadele çalışmaları için Washington'da kalacağı ifade edildi.

Los Angeles Yangınları ve Etkileri

California eyaletinin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangını sonucunda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Biden, bu krizle ilgili koordinasyonu sağlamak amacıyla İtalya’ya gitmeyecek.

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