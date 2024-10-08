Biden, Milton Kasırgası Sebebiyle Avrupa ve Afrika Ziyaretlerini Erteledi

Biden Ziyaretlerini Erteledi

ABD Başkanı Joe Biden, Milton Kasırgası nedeniyle daha önce planladığı Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Başkan Biden, kasırganın gücünü ve yönünü göz önünde bulundurarak, Milton Kasırgası için hazırlık sürecini yönetmek ve Halene Kasırgası'nın neden olduğu hasarlarla ilgili devam eden çalışmaları takip etmek amacıyla bu ziyaretleri erteledi." denildi.

Planlanan Ziyaretler

Biden'ın, 10-15 Ekim tarihlerinde önce Almanya'ya, ardından da başkan olarak ilk Afrika ziyareti kapsamında Angola'ya gitmesi planlanıyordu.

Florida'nın Durumu

Florida eyaletinden yetkililer, Milton Kasırgası'nın ana karaya yaklaşmasının ardından can ve mal kaybını azaltmak amacıyla ardışık tahliye emirleri vermeye başladı. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Meksika Körfezi'nde hızla güçlenmeye devam ettiğini ve son olarak kategori 4 seviyesine düştüğünü bildirdi.