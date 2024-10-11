Biden, Milton Kasırgası Sonrası Florida'ya Gidiyor

Biden, Milton Kasırgası'nın Etkilediği Florida'yı Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Milton Kasırgası'nın büyük hasara yol açtığı Florida eyaletini pazar günü ziyaret etme kararı aldı. Bu ziyaretiyle afetten etkilenmiş bölgelerdeki iyileştirme çalışmalarını ve afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyecek.

Afet Sonrası Çalışmalar ve Destek Sözü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Florida'daki ziyareti, afet sonrası koordinasyon ve yardım süreçlerinin daha etkili hale getirilmesini amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde Helene Kasırgası nedeniyle de Florida’yı ziyaret eden Biden, bölgedeki afetzedelerle destek amaçlı görüşmeler yapmış ve her türlü yardım sözü vermişti.

Biden'dan Kongre'ye Destek Çağrısı

Florida ziyareti öncesinde Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde basın mensuplarına konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Biden, Kongre’yi, afetten etkilenen küçük işletmelere destek sağlamaları için hızla bir araya gelmeye çağırdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a hitap ederek, onun küçük işletmeler konusundaki mesajının dikkate alınacağına olan inancını dile getirdi.

Kasırganın Etkileri

Federal yetkililer, Milton Kasırgası'nın en az 16 kişinin ölümüne neden olduğunu ve milyonlarca kişinin yaşam alanlarının etkilendiğini bildirdi. Kasırga, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı ve hükümetin yeniden yapılanma süreçlerine hız vermesini gerektiriyor.