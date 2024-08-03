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Biden, Netanyahu'ya Hamas'la Esir Takası Üzerine Baskı Yapıyor

Biden, Netanyahu'yu Hamas'la esir takası ve ateşkes için harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 06:23
Biden, Netanyahu'ya Hamas'la Esir Takası Üzerine Baskı Yapıyor

Biden ve Netanyahu Arasındaki Kritik Görüşme

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hamas ile bir esir takası anlaşması imzalaması konusundaki ısrarını dile getirdi.

Ateşkes ve Tansiyonun Düşürülmesi İsteği

İsrail Kanal 12'de yer alan habere göre, Biden'ın sert bir tonda yaptığı konuşmada, Netanyahu'ya bölgedeki gerginliği artırmaktan kaçınması ve bunun yerine Hamas'la esir takası ile Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini ilettiği belirtildi.

Heniyye'nin Suikastine İlişkin Endişeler

Görüşmede, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikastın ardından, İran'ın olası misillemelerine karşı yürütülen askeri hazırlıklar da masaya yatırıldı. Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da bulunduğu sırada, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir saldırıya hedef olmuştu.

Hamas ve İran'dan İsrail'e Suçlamalar

Olay sonrasında Hamas ve İran, suikastla ilgili olarak İsrail'i suçladı, ancak İsrailli yetkililerin olaya dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenildi. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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