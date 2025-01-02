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Biden, New Orleans'taki Araçlı Saldırıyı 'Aşağılık' Olarak Nitelendirdi

Biden, New Orleans'taki 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak FBI'ın soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 03:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 03:51
Biden, New Orleans'taki Araçlı Saldırıyı 'Aşağılık' Olarak Nitelendirdi

Biden, New Orleans'taki Saldırıyı Kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans'ta gerçekleşen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan araçlı saldırıyı 'aşağılık bir saldırı' olarak tanımladı. Biden, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak, kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi.

Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Biden, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, saldırıya ilişkin yapılan incelemeleri aktardı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Biden, aynı zamanda kolluk kuvvetlerine saldırgana müdahale ederek onu etkisiz hale getirdikleri için teşekkür etti.

Saldırganın Bağlantıları Araştırılıyor

Saldırganın sosyal medyada DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını ve aracında DEAŞ bayrağının bulunduğunu ifade etti. Biden, şu anda durumun 'çok akışkan' olduğunu ve soruşturmanın ön aşamada bulunduğunu belirtti. “Aktif araştırmalar sürüyor, keskin sonuçlara varmamalıyız,” dedi.

Las Vegas'taki Patlama ile Bağlantılar Araştırılıyor

Biden, aynı zamanda Las Vegas'taki bir başka olaya da değindi. Trump International otelinin önünde meydana gelen patlama olayının da yakından takip edildiğini belirtti. İki olay arasında bağlantı olup olmadığının soruşturulduğunu ancak henüz somut bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Olayların Detayları

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığa daldığı ve bu saldırının sonucunda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi bildirildi. Ayrıca, Las Vegas'taki olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Elon Musk, sosyal medya üzerinden, iki olayda kullanılan araçların aynı yerden kiralandığına dair iddialarda bulundu ve olasılıkla bağlantı kurulduğunu belirtti.

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