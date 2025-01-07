Biden, New Orleans'taki Saldırının Ardından Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Biden'dan New Orleans'a Destek Ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden, yılbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırı sonrası New Orleans kentine destek ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 35 kişinin yaralandığı trajik olayın ardından yapıldı.

Kurbanların Aileleriyle Bir Araya Geldi

Biden, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelerek, onlara taziye dileklerini iletti. Başkan, ayrıca saldırıdan zarar gören tüm topluluklara destek olacağı sözünü verdi.

Ek Destek Müjdesi

Beyaz Saray, Biden yönetiminin New Orleans’a olan desteğini artıracağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, kentin olası tehditler ve saldırılar karşısında daha hazırlıklı olması için ek destek sağlanacağı belirtildi.

Yeni Yıla Saldırılarla Giriş

Olaya ilişkin detaylara göre, New Orleans'ın Bourbon Caddesi üzerinde, yeni yılın ilk saatlerinde bir araç kalabalığın arasına dalarak büyük bir facia yarattı. Olayın faili, Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşındaki eski bir askerin polisin ardından yaşanan çatışma sonucunda öldüğü bildirildi.