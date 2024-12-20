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Biden, Ocak'ta İtalya'da Papa Franciscus ile Buluşacak

ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek ve Papa Franciscus ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 05:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 05:34
Biden, Ocak'ta İtalya'da Papa Franciscus ile Buluşacak

ABD Başkanı Biden, İtalya'yı Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek. Bu ziyaret sırasında, Papa Franciscus ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, Biden, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya gelecek.

Görev Süresinin Sonuna Yaklaşıyor

Biden, 20 Ocak 2025'te görevini seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek. Bu nedenle, Papa Franciscus ile yapılacak görüşme, görev süresinin sonlarına yaklaşırken büyük önem taşıyor.

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