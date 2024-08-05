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Biden, Orta Doğu'yu Görüşmek İçin Ulusal Güvenlik Ekibini Topluyor

Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmek için ulusal güvenlik ekibini topluyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:40
Biden, Orta Doğu'yu Görüşmek İçin Ulusal Güvenlik Ekibini Topluyor

Biden, Ulusal Güvenlik Ekibini Topluyor

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibini bir araya getireceğini duyurdu.

Görüşmenin Ayrıntıları

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, gazetecilere kapalı olarak gerçekleştirilecek bu toplantı, özel durumlar için kullanılan "Durum Odası"'nda gerçekleşecek.

Gündem Maddeleri

Biden, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey isimlerinden Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyyeye yönelik suikastlerin ardından yaşanan gelişmeleri masaya yatıracak. Ayrıca, İran'ın olası misilleme saldırılarının Türkiye'nin güvenliğine olan etkileri de ele alınacak.

ABD'nin Stratejisi

Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin bölgedeki gerilimi azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Jonathan Finer, CBS'in Face the Nation programında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki çatışmaların başka yerlerde yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu bizim stratejik önceliğimiz," dedi.

Pentagon'dan Yeni Hamleler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran kaynaklı tehditler üzerine İsrail'in güvenliğini artırmak için bölgeye ek savaş uçakları ve gemiler göndereceğini bildirdi.

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