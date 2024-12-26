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Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın Enerji Şebekelerine Yönelik Saldırısını Kınadı

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği acımasız enerji saldırısını kınadı ve halkın yaşamını hedef aldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:32
Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın Enerji Şebekelerine Yönelik Saldırısını Kınadı

ABD Başkanı Biden'dan Sert Tepki

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği son saldırıyı "acımasız" olarak nitelendirdi. Biden, bu saldırıların kış aylarında Ukrayna halkının ısınma ve elektriğe erişimini kesmeyi hedeflediğini belirtti.

Saldırıların Arkasında Yatan Amaç

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu acımasız saldırının amacı, ülkenin enerji şebekesinin güvenliğini tehlikeye atmak" değerlendirmesini yaptı. Bu durum, Ukrayna'nın enerji altyapısını tehdit eden bir durum olarak öne çıktı.

Ukrayna Enerji Bakanı'nın Açıklamaları

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar düzenlediğini duyurdu. Galuşçenko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi" ifadesini kullandı.

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