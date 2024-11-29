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Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısını Kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısını şoke edici buldu ve ülkesinin destek sözünü yineledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:21
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısını Kınadı

Biden'dan Şok Edici Hava Saldırısına Tepki

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya tarafından Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısını kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden, bu saldırının "şoke edici" olduğunu ifade etti.

Ukrayna'ya Tam Destek

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini tekrar vurguladı ve "ABD, Ukrayna'yı ve özgürlük mücadelesini desteklemek üzere 50'den fazla ülkeyle birlikte hareket etmektedir," dedi. Bu açıklama, ABD'nin bölgedeki kararlılığının altını çizen önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Kışa Hazırlık ve Enerji Dayanıklılığı

Biden, Rusya'nın hava saldırısı sonucunda birçok Ukraynalı sivilin elektriksiz kaldığını belirtti. Bu doğrultuda, ABD hükümeti, Ukrayna'nın kışa hazırlığı amacıyla enerji şebekesinin dayanıklılığını artırmasına destek olmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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