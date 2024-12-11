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Biden: Salgın Yardım Çeklerinde Adımı Yazmamak 'Aptallık'tı

Başkan Biden, yardım çeklerine adının yazılmamasını 'aptallık' olarak nitelendirirken, Trump’ın markalaşma stratejisini övdü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:08
Biden: Salgın Yardım Çeklerinde Adımı Yazmamak 'Aptallık'tı

ABD Başkanı Joe Biden, 2021 yılında Kovid-19 salgını kapsamında halka sunulan yardım çeklerinin üzerine kendi adını yazmamasını 'aptallık' olarak nitelendirdi. Biden, bu durumun, selefi Donald Trump'ın 2020'deki uygulamasının aksine gerçekleştiğine ve Trump'ın bu stratejisi sayesinde halktan takdir topladığına dikkat çekti.

Biden, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Trump'a Demokratların ekonomik ivmesini sürdürme ve müttefiklerinin politikalarını göz ardı etme tavsiyesinde bulundu. Mevcut ekonomik verileri olumlu bulduğunu ifade eden Biden, Kovid-19 sürecinde sağlanan mali desteklerin reklamını yeterince yapmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Başkan Biden’ın bu açıklamaları, 2020'de Trump'ın sunduğu yardım çeklerine adını yazdırarak elde ettiği kamuoyundaki olumlu imajı yeniden gündeme getirdi.

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