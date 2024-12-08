Biden, Suriye Gelişmelerini Görüşmek İçin Ulusal Güvenlik Ekibiyle Toplanacak

Biden, Suriye Üzerine Kritik Toplantı Gerçekleştirecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi almak amacıyla ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini duyurdu.

Toplantı Detayları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, bu önemli görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini belirtti. Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye konusundaki güncel durumu ve gelişmeleri öğrenmek için ek bilgi talep edeceği ifade etti.

Bu toplantı, artan endişelerle birlikte Suriye'deki durumu daha iyi anlamak için hayati önem taşıyor.