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Biden, Trump'a Geçmiş Olsun Diledi

Joe Biden, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 06:08
Biden, Trump'a Geçmiş Olsun Diledi

Biden'dan Trump'a Telefon Desteği

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a yapılan suikast girişimi sonrasında telefonla ulaşarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Görüşmenin Detayları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, sağlık durumuna ilişkin memnuniyetini ifade ettiği belirtildi. Beyaz Saray yetkilileri, iki liderin samimi bir diyalog kurduğunu ve Trump'ın arama için Biden'a teşekkür ettiğini kaydetti.

Suikast Girişimi Olayı

Dün akşam Florida'daki golf sahasında yaşanan olayda, Trump'ın çevresindeki silah sesleri dikkat çekti. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., olay sonrasında yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan araştırmalarda bir AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gizli Servis ajanlarının Trump'ın korumakla yükümlü olduğu sırada şüpheliye ateş açtıkları bildirildi. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ama iyi olduğumu bilmenizi istiyorum." dedi.

FBI Soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik suikast girişimi olarak değerlendirilen olayı soruşturmaya başladığını açıkladı. Biden, olay sonrası Gizli Servis’in daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

Bu olayın ardından Trump, 13 Temmuz'da düzenlediği mitingde yaşadığı bir diğer suikast girişiminden, kulağından yaralanarak kurtulmuştu.

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