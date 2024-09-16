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Biden, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Değerlendirdi

ABD Başkanı Biden, Trump'a yönelik suikast girişimini değerlendirerek Gizli Servis'in yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:26
Biden, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini Değerlendirdi

Biden'dan Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’a yönelik olduğu iddia edilen "suikast girişimi" olayını yorumladı. Biden, bu tür olayların ardından Gizli Servis’in daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Olayın Gelişimi

Biden, Bahar Sarayı'ndan Delaware’ye hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, olayın "Trump’a yönelik bir suikast girişimi gibi göründüğü" belirtildi.

Dün akşam, Florida'da Trump'ın bulunduğu bölgeden silah sesleri duyuldu. Ancak Trump'ın destekçileri, Trump'ın güvende olduğunu duyurdu. Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, silah seslerinin ardından güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." şeklinde bilgi verdi.

Olayın Ayrıntıları

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel kolluk kuvvetlerince olay sonrası çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını belirtti. Ayrıca, AP'ye konuşan kaynaklar, Trump'ı koruma görevini üstlenen bir Gizli Servis ajanının, golf oynarken şüpheliye ateş açtığını aktardı.

Trump, destekçilerine yazdığı e-postada, "asla pes etmeyeceğini" vurguladı ve "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler düşmeden şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandı.

FBI, olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Daha önce, eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da katıldığı bir miting sırasında uğradığı suikast girişiminden, kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

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