Biden, Trump'ı Suikast Girişimi Sonrası Aradı

Biden ve Trump Arasındaki Kritik İletişim

ABD Başkanı Joe Biden, "suikast girişimi" olarak adlandırılan bir olayın ardından Donald Trump'ı telefonla aramış; ancak Trump'a ulaşamadığı belirtilmiştir.

Olayın Gelişimi

Beyaz Saray, Biden'ın 15 Eylül'deki olaydan sonraki gün Trump'ı aradığını duyurdu. Biden, helikopterden indikten sonra Beyaz Saray’a giriş yaparken basın mensuplarına, "Evet aradı, ancak görüşme olmadı," açıklamasında bulundu.

Başkanın Açıklamaları

Biden, basın mensuplarına yönelik olarak, "Onu aradım ancak müsait değildi, daha sonra yine deneyeceğim," ifadelerini kullanmıştır.

Olayın Detayları

Olay, Trump'ın Florida'daki golf sahasında meydana geldi. 15 Eylül akşamı, golf sahası civarından silah sesleri duyulmuş ve Trump’ın güvende olduğu bildirildi. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını belirtti.

Gizli Servis'in Rolü

AP'ye konuşan kaynaklar, Trump’ı korumakla görevli olan Gizli Servis ajanının, golf oynadığı esnada şüpheliye ateş açtığını aktardı. Trump, destekçilerine gönderdiği bir e-postada, "Asla pes etmeyeceğim. Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim," ifadelerine yer verdi.

FBI Soruşturması ve Biden'ın Yorumları

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik bu olayı "suikast girişimi" olarak değerlendirdiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu. Biden, olay hakkında, "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var," şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Daha önce, Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı.