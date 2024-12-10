Biden, Trump'ın Tarife Planlarını 'Büyük Hata' Olarak Değerlendirdi

Biden'dan Trump'a Tarife Eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden, başkan seçilen Donald Trump'ın tarife planlarını 'büyük hata' olarak nitelendirdi. Biden, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Trump'ın devralacağı ekonominin 'modern tarihin en güçlü ekonomisi' olduğunu belirtti.

Ekonomik Toparlanma Vurgusu

Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanma sürecinin başarılı olduğunu ifade ederek, ekonominin köklü dönüşümden geçtiğini ve sürdürülebilir, geniş tabanlı ve yüksek verimli büyüme için daha güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti. Gelecek ay yeni yönetiminin devralacağını hatırlatan Biden, çoğu ekonomistin bu durum hakkında hemfikir olduğunu vurguladı.

Trump'ın Tarife Politikaları

Biden, Trump'ın ABD'nin ithal ettiği tüm mallara gümrük vergisi uygulamaya kararlı göründüğünü ifade ederek, 'Bu yaklaşımın büyük hata olduğuna inanıyorum.' dedi. Seçim kampanyası sırasında tarife politikalarıyla dikkat çeken Trump, özellikle Çin menşeli ürünler üzerindeki gümrük vergilerinin ciddi şekilde artırılmasını planladığını açıklamıştı.

Trump, ikinci kez başkan olması halinde Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 arasında gümrük vergisi uygulamayı hedefliyor.