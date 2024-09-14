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Biden: Ukrayna Savaşı'nda Putin Kazanamayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda Putin'in galip gelemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 01:28
Biden: Ukrayna Savaşı'nda Putin Kazanamayacak

Biden'dan Ukrayna'ya Destek Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna-Rusya savaşında dikkat çekici ifadeler kullandı. Biden, Putin'in bu savaşta galip çıkamayacağını, aksine Ukrayna'nın zafer kazanacağını vurgulayarak, "Şurası açık ki bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak." dedi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Beyaz Saray'daki görüşmede liderler, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Orta Doğu'daki güncel durumu ve Hint-Pasifik bölgesindeki meseleleri tartıştılar. Biden, toplantı öncesinde yaptığı basın açıklamasında, "Ukrayna kendisini Rusya'nın saldırganlığına karşı korumaya çalışırken, ABD de İngiltere ile birlikte Ukrayna'ya destek verdi." ifadelerini kullandı.

Moskova'ya Gözdağı

Görüşme sırasında Biden, Moskova'ya net bir mesaj ileterek, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki baskısının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, uzun menzilli füzelerle ilgili sınırlamaların kaldırılması konusundaki tartışmalara da değindi.

Orta Doğu ve Hint-Pasifik Vurgusu

İsrail'in Gazze'deki eylemleri bağlamında olası bir ateşkes süreci üzerinde çalışacaklarını söyleyen Biden, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, acil bir ateşkesin şartlarının sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması için görüşeceğiz." dedi. Ayrıca, bölgedeki diğer meseleler hakkında da müttefiklerle birlikte işbirliği içinde olduklarının altını çizdi.

Son olarak, Biden'ın Putin hakkında fazla düşünmediğini ifade etmesi dikkat çekti. Beyaz Saray'da yapılan bu önemli görüşmeler, uluslararası ilişkilerdeki gerginliklerin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor.

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