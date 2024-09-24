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Biden ve Al Nahyan Görüşmesi: ABD'den BAE'ye Önemli Savunma Ortağı Statüsü

Biden ile Al Nahyan görüşmesinde BAE, ABD'nin "önemli savunma ortağı" olarak tanındı, Gazze'de ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:04
Biden ve Al Nahyan Görüşmesi: ABD'den BAE'ye Önemli Savunma Ortağı Statüsü

Biden ve Al Nahyan Görüşmesi: Tarihi Bir Adım

ABD Başkanı Joe Biden ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından, BAE, ABD tarafından "önemli savunma ortağı" statüsüne alındı.

Stratejik Ortaklığın Güçlendirilmesi

Beyaz Saray, bu tarihi görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "dinamik stratejik ortaklık" olarak tanımlandığını duyurdu. İlk defa bir BAE liderinin Washington’da ağırlandığı bu görüşme, önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Görüşme esnasında, Biden ve Al Nahyan, ikili ticaret, teknoloji, yapay zeka ve uzay sanayi alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konularında fikir birliğine vardı. ABD, BAE’yi savunma alanında ayrıcalıklı bir konum olan "önemli savunma ortağı" olarak tanıdı ve bu statü Hindistan’dan sonra BAE için geçerli hale geldi.

Askeri İşbirliği ve Teknoloji Paylaşımı

Yeni statü, iki ülke arasında daha güçlü ve yakın askeri işbirliğini sağlamakla kalmayıp, birçok askeri teknolojinin paylaşımını da öngörüyor. Bu sistem çerçevesinde BAE'nin Amerikan savunma sanayisinden daha fazla yararlanması bekleniyor.

Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

Ayrıca liderler, görüşmenin bir başka önemli konusu olan Gazze'deki durumu da ele aldı. Biden ile Al Nahyan, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi. İnsani krizin sona ermesi için diplomatik ve barışçıl çözümlerin bulunması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı barış için iki devletli çözümün gerekliliğini ifade ettiler.

Sudan'daki Çatışmaların Ele Alınması

İki lider, ayrıca Sudan'daki iç çatışmalara da değinerek, bu sorunun askeri bir yaklaşımla çözülemeyeceğini belirtti. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği üzerinde durdu.

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