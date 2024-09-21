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Biden ve Albanese'den İşbirliği Vurgusu

Başkan Biden ve Başbakan Albanese, savunma ve ekonomi konularında işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:28
Biden ve Albanese'den İşbirliği Vurgusu

ABD ve Avustralya Liderlerinden Önemli İşbirliği Mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarında ortak işbirliklerini sürdüreceklerini duyurdular.

İkili İşbirliğinin Önemi Vurgulandı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden ve Albanese, Wilmington kentinde düzenledikleri buluşmada, ikili ilişkilerin sürdürülmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdiler. Liderler, Asya-Pasifik Bölgesi'nin güvenli, istikrarlı ve özgür bir şekilde gelişmesi için ortak hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

AUKUS ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu

Biden ve Albanese, AUKUS adlı nükleer denizaltı ittifakının yanı sıra, İngiltere ile de olan ortaklıklarının önemini ifade ettiler. Ekonomi, savunma, güvenlik, iklim değişikliği ve temiz enerji konularında işbirliklerinin süreceğini vurguladılar.

Bölgesel Sorunlara Ortak Yaklaşım

Liderler ayrıca, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra, Ukrayna'ya desteklerin devam etmesi ve Gazze bölgesinde ateşkesin sağlanması konularını da ele aldı. Biden, Avustralya'nın, Çin'in Pasifik Bölgesi'ndeki etkisini dengelemek için oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) içindeki katkılarını memnuniyetle karşıladı.

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