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Biden ve Harris'ten Birlik Mesajı: İlaç Fiyatlarında Yeni Anlaşma

Biden ve Harris, başkanlık yarışından sonra ilk kez birlikte sahne aldı ve ilaç fiyatları hakkında önemli bir anlaşmayı duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:20
Biden ve Harris'ten Birlik Mesajı: İlaç Fiyatlarında Yeni Anlaşma

Biden ve Harris Beraber Mitingte Sahne Aldı

Amerikan Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışına veda etmesinin ardından, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile birlikte ilk kez bir seçim mitinginde buluştu.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

İkili, Maryland eyaletinde gerçekleştirilen mitingde performans sergileyerek, seçmenlere birlik ve dayanışma mesajı iletti. Biden, burada Harris’in başarılı bir başkanlık dönemi geçireceğine olan inancını açıkladı.

İlaç Fiyatları Anlaşması

Mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarını düşürme amaçlı yaptığı anlaşma da kamuoyuyla paylaşıldı. Biden, Harris ile birlikte bu alanda ve diğer ekonomik konularda çok çalıştıklarını belirtirken, Harris de Biden’a teşekkür ederek, bu önemli anlaşmanın mimarının kendisi olduğunu ifade etti.

Biden'ın Çekilmesi ve Harris'in Adaylığı

Biden, 21 Temmuz tarihinde başkanlık yarışından çekildiğini ve Harris’i desteklediğini duyurmuştu. Harris, aynı hafta içerinde yapılan oylamalarla Demokrat Partinin başkan adayı olmayı başardı.

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