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Biden ve Hristodulidis Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

ABD Başkanı Biden, GKRY lideri Hristodulidis ile Beyaz Saray'da önemli bir görüşme yapacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:54
Biden ve Hristodulidis Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

Biden ve Hristodulidis'in Tarihi Görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile 30 Ekim Çarşamba günü Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin Detayları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bu görüşme, 23 Ekim'de başlatılan ABD-GKRY stratejik diyalogu çerçevesinde gerçekleştirilecek. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri ele alacaklar.

Gündemdeki Önemli Konular

Biden ile Hristodulidis ayrıca Orta Doğudaki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair konuları da değerlendirecekler. Açıklamada, Kıbrıs'ın bölünmesinin 50. yılı bağlamında, Başkan Biden'ın tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitlik sunan iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon modeline olan desteğini vurgulayacağı belirtildi.

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