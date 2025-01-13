Biden ve Katar Emiri, Gazze'de Ateşkes Sürecini Görüştü

Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim, Gazze'de ateşkes ve insani yardımlar için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:58
Biden ve Katar Emiri, Gazze'de Ateşkes Sürecini Görüştü

Biden ve Katar Emiri'nden Gazze'de Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki görüşmede, Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik son durum değerlendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, Gazze'deki son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, ateşkes anlaşmasına ulaşılması gerektiği hususunda mutabık kaldı. Ayrıca, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesi konuları da ele alındı.

Biden, Katar'ın Gazze'de ateşkes sürecindeki liderliğini takdir ettiğini belirterek, ABD ile Katar arasındaki ortak çabaların devam edeceği mesajını verdi.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren Biden, bir an önce anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini ifade etti.

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