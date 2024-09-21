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Biden ve Kişida'dan Hint-Pasifik Güvenliği Üzerine Görüşmeler

Biden ve Japonya Başbakanı Kişida, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:03
Biden ve Kişida'dan Hint-Pasifik Güvenliği Üzerine Görüşmeler

Biden ve Kişida: Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenlik Vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik meselelerine dair önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili Görüşme

Başkan Biden ve Başbakan Kişida, Delaware eyaletindeki Biden'ın evinde gerçekleşen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) zirvesi sürecinde, iki ülke arasında birçok stratejik konuyu masaya yatırdı. Ancak, görüşmelerin ana odak noktası, Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri oldu.

Çin'in Yükselişi ve İşbirliği Mesajları

Görüşmede, iki lider Çin'in bölgedeki artan etkisine karşı işbirliğini sürdürme kararı aldı ve müttefik ülkelerle birlikte serbest, adil ve güvenli deniz seyrüseferi sağlama gerekliliğini vurguladı.

Destek ve İşbirliği

Ayrıca Biden, Kişida'ya Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Bu bağlamda, ABD'nin QUAD ülkeleri olan Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle düzenleyeceği zirveye önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapması planlanıyor.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'na Dair Kısa Bilgi

2004 yılında insani yardım amacıyla kurulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD), Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe tarafından 2007'de resmen hayata geçirildi. Zamanla, bu dört ülke arasındaki işbirliği gelişerek günümüzde bir stratejik forum halini aldı.

Sonuç olarak, Biden ve Kişida’nın görüşmeleri, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği ve demokratik değerlerin korunması açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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