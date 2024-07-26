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Biden ve Kral Abdullah Gazze'deki Durumu Görüştü

Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini ve Filistinlilere yapılan yardımları görüştü.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:57
Biden ve Kral Abdullah Gazze'deki Durumu Görüştü

ABD ve Ürdün Liderleri Gazze Üzerine Görüşme Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze bölgesindeki ateşkes müzakereleri ve Filistin halkına yönelik yardım konularını ele aldı.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin öncelikli olarak Gazze'deki Filistinlilere yardım konusundaki çabaların önemine değinildi. Biden, bu nedenle Kral Abdullah’a teşekkür etti ve bu yardımların Filistin halkı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ateşkes Müzakereleri ve Batı Şeria

Ayrıca, taraflar Batı Şeria üzerindeki durum ve Filistin Yönetimi'nin reform çabaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Liderler, bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade ettiler.

Biden’ın Gelecek Dönem Hedefleri

Biden, yarıştan çekilmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, kalan süre içerisinde Gazze'de ateşkes sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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