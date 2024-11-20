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Biden ve Lula da Silva, G20 Zirvesi'nde Amerika Kıtası'ndaki Sorunları Görüştü

Biden ve Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi'nde stratejik ilişkileri ve Amerika kıtasındaki sorunları masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:12
Biden ve Lula da Silva, G20 Zirvesi'nde Amerika Kıtası'ndaki Sorunları Görüştü

Biden ve Lula da Silva, G20 Zirvesi'nde Buluştu

ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi marjında gerçekleştirilen buluşmada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve Amerika kıtasındaki sorunları değerlendirdi.

Resmi Açıklamalar ve İşbirlikleri

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, Biden, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve dolayısıyla Lula da Silva’yı kutladı. Biden, ABD'nin dijital kapsayıcılığa olan bağlılığını yineleyerek, Brezilya'nın fiber optik ağının 2027'ye kadar ilave 1 milyon eve ve 4 bin okula hizmet vermesi için gerekli finansmanın sağlanacağını belirtti.

Haiti ve Venezuela Üzerine İstişareler

Ayrıca, Biden, Brezilya'nın Haiti halkına destek verme taahhüdü için Lula da Silva’ya teşekkür etti. İki lider, Venezuela konusundaki istişarelerini sürdürme konusunda mutabık kalarak, "Venezuela halkının demokratik iradesine saygı gösterilmesi ve siyasi baskıların sonlandırılması" çağrısında bulundu.

İklim Krizinin Önemi

Biden ve Lula da Silva, görüşmelerinde iklim krizinin önemine de dikkat çekerek, bu konuda işbirliği yapmanın gerekliliğini vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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