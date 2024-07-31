Biden ve Lula da Silva, Venezuela'daki Seçim Durumunu Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Görüşmesi

ABD'nin Başkanı Joe Biden, Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki devlet başkanlığı seçiminin ardından yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider, 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen seçim sonrası siyasi durumu, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Demokrasi İçin Kritik An

Biden, Lula'ya, Venezuela konusundaki liderliği için teşekkür etti. İkili, Venezuela seçim yetkililerinin oy kullanma verilerini şeffaf bir biçimde açıklamaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Enerji İşbirliği

Ayrıca, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla işbirliklerini derinleştirme kararı aldılar.

Seçim Tutanakları Üzerine Açıklamalar

Planalto Sarayı’nda düzenlenen bir basın toplantısında, Lula da Silva, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'ya seçim sonuçlarının meşruluğunu onaylaması için seçim tutanaklarını kamuoyuna açıklama çağrısında bulundu.

Seçim Sonuçlarında Çatışmalar

Venezuela Seçim Konseyi tarafından duyurulan sonuçlara göre, Maduro, %51.20 oy oranıyla 3. kez devlet başkanı oldu. Ancak muhalefet, sonuçların hileli olduğunu iddia ederek sokağa döküldü ve bu durum çatışmalara yol açtı.

Lula da Silva, seçim tutanaklarının açıklanması halinde herkesin bu sonuçları tanıması gerektiğini vurguladı.