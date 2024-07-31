Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Biden ve Lula da Silva, Venezuela'daki Seçim Durumunu Görüştü

Biden ve Lula, Venezuela'daki seçimlerin sonuçları ve şeffaflık konusunu ele aldı. İki lider, işbirliğini artırmaya kararlı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:55
Biden ve Lula da Silva, Venezuela'daki Seçim Durumunu Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Görüşmesi

ABD'nin Başkanı Joe Biden, Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki devlet başkanlığı seçiminin ardından yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider, 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen seçim sonrası siyasi durumu, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Demokrasi İçin Kritik An

Biden, Lula'ya, Venezuela konusundaki liderliği için teşekkür etti. İkili, Venezuela seçim yetkililerinin oy kullanma verilerini şeffaf bir biçimde açıklamaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Enerji İşbirliği

Ayrıca, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla işbirliklerini derinleştirme kararı aldılar.

Seçim Tutanakları Üzerine Açıklamalar

Planalto Sarayı’nda düzenlenen bir basın toplantısında, Lula da Silva, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'ya seçim sonuçlarının meşruluğunu onaylaması için seçim tutanaklarını kamuoyuna açıklama çağrısında bulundu.

Seçim Sonuçlarında Çatışmalar

Venezuela Seçim Konseyi tarafından duyurulan sonuçlara göre, Maduro, %51.20 oy oranıyla 3. kez devlet başkanı oldu. Ancak muhalefet, sonuçların hileli olduğunu iddia ederek sokağa döküldü ve bu durum çatışmalara yol açtı.

Lula da Silva, seçim tutanaklarının açıklanması halinde herkesin bu sonuçları tanıması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...