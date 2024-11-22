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Biden ve Macron, Lübnan ve Ukrayna Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Biden ve Macron, Lübnan'da olası ateşkes ve Ukrayna'daki savaş durumunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:23
Biden ve Macron, Lübnan ve Ukrayna Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son gelişmeler doğrultusunda Lübnan ve Ukrayna konularını masaya yatırdı. İki lider, İsrail ile Lübnan arasındaki muhtemel ateşkes sürecini ve Ukrayna'daki savaşın mevcut durumunu değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan elde edilen verilere göre, Biden ve Macron’un yaptığı görüşmede, iki ülkenin uluslararası meseleler bağlamında iş birliğini güçlendirme kararlılığı da vurgulandı. Özellikle, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik olası adımlar üzerinde duruldu.

Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın gidişatını değerlendiren Biden ile Macron, bu konuda atılacak adımları ve ABD-Fransa ilişkilerinin geleceğini de kapsamlı bir şekilde ele aldılar. İki lider, uluslararası platformlarda daha yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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