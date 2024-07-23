Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Biden ve Netanyahu 25 Temmuz'da Görüşecek

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 sonrası Beyaz Saray'a dönerek Netanyahu ile görüşecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 05:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 05:12
Biden ve Netanyahu 25 Temmuz'da Görüşecek

25 Temmuz'da Kritik Görüşme

Kovid-19 nedeniyle Delaware'de izole olan ABD Başkanı Joe Biden, 25 Temmuz Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bu görüşmenin, Biden'ın Kongre'de konuşma yapması için Washington'a gelen Netanyahu ile gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Görüşmenin İçeriği

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, muhalefetle ilgili spekülasyonların ortasında gerçekleştirilecek bu toplantıda, Gazze'deki son durum ve olası ateşkes senaryolarının ele alınacağını belirtti.

Biden'ın Sağlık Durumu

Beyaz Saray, Biden'ın 17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra Delaware'deki evinde dinlendiği bilgilerini doğruladı. Bugün itibarıyla, Biden'ın Beyaz Saray'a dönmesi ve normal rutin çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

ABD ve İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Biden'ın hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşemeyebileceği belirtilmişti. Ancak yetkililer, planlanan tarih ve saatte görüşmenin gerçekleşeceği yönünde görüş bildiriyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak