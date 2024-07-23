Biden ve Netanyahu 25 Temmuz'da Görüşecek

25 Temmuz'da Kritik Görüşme

Kovid-19 nedeniyle Delaware'de izole olan ABD Başkanı Joe Biden, 25 Temmuz Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bu görüşmenin, Biden'ın Kongre'de konuşma yapması için Washington'a gelen Netanyahu ile gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Görüşmenin İçeriği

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, muhalefetle ilgili spekülasyonların ortasında gerçekleştirilecek bu toplantıda, Gazze'deki son durum ve olası ateşkes senaryolarının ele alınacağını belirtti.

Biden'ın Sağlık Durumu

Beyaz Saray, Biden'ın 17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra Delaware'deki evinde dinlendiği bilgilerini doğruladı. Bugün itibarıyla, Biden'ın Beyaz Saray'a dönmesi ve normal rutin çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

ABD ve İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Biden'ın hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşemeyebileceği belirtilmişti. Ancak yetkililer, planlanan tarih ve saatte görüşmenin gerçekleşeceği yönünde görüş bildiriyor.