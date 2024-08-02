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Biden ve Netanyahu Arasında Güvenlik ve Tansiyon Düşürme Görüşmesi

Biden, Netanyahu'ya İran'la ilgili destek ve bölgedeki tansiyonu düşürmenin önemini aktardı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 02:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 02:07
Biden ve Netanyahu Arasında Güvenlik ve Tansiyon Düşürme Görüşmesi

Biden ve Netanyahu Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'e yönelik İran destekli gruplara karşı tam desteğinin altını çizdi.

Tansiyonun Düşürülmesi Gerekiyor

Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, Biden, Netanyahu'ya İran’dan gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğini destekleme konusundaki kararlılığını belirtti.

Askeri Sevkiyatlar Ele Alındı

İki lider, ayrıca balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı İsrail'e yapılacak yeni Amerikan askeri sevkiyatları hakkında da ayrıntılar üzerinde durdu. Biden, Orta Doğu'da gerilimi azaltma çabalarının önemini bir kez daha vurguladı.

Görüşme, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından gerçekleşti. İkili arasında bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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