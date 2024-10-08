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Biden ve Netanyahu Arasındaki Gergin Görüşmeler Kitapta Yer Aldı

Bob Woodward'ın yeni kitabında, Biden'ın Netanyahu'ya küfür ettiği iddiası dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:38
Biden ve Netanyahu Arasındaki Gergin Görüşmeler Kitapta Yer Aldı

Başkan Biden'dan Netanyahu'ya Küfür İddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. CNN'in haberine göre, ünlü gazeteci Bob Woodward tarafından kaleme alınan "War" adlı kitapta, Biden ve Netanyahu arasında son dönemde yaşanan görüşmelere dair çarpıcı detaylar açıklandı.

Gergin Telefon Görüşmesi

Kita, Biden ile Netanyahu arasındaki gerilimin bu yılın bahar aylarında had safhaya ulaştığını belirtmektedir. Özellikle Nisan ayında gerçekleşen bir telefon görüşmesinde Biden’ın, Netanyahu'ya Gazze Şeridi ile ilgili stratejisini sorduğu, Netanyahu’nun ise Refah'a kara saldırısı düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiği belirtiliyor.

Buna karşılık olarak Biden’ın Netanyahu için, "Bibi'nin (Netanyahu'nun takma adı) bir stratejisi yok" dediği kaydedildi. Mayıs ayında İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırının ardından Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı başka bir sohbette Netanyahu’ya hakaret ettiği ve "yalancı" ile "o kötü bir adam" dediği iddialar arasında yer aldı.

Rusya Korkusu Kitapta

Woodward'ın kitabında, ABD yetkililerinin Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalinden korktuğuna da yer verildi. Öne sürülen iddialara göre, Eylül 2022'de Beyaz Saray’daki yetkililer, Vladimir Putin'in taktik nükleer silah kullanma olasılığının %50 olduğu yönünde bir toplantı yaptılar. Biden’ın talimatıyla Rus muhataplarıyla görüşen ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu konuda Washington'ın tutumunu açıkladı.

Trump ve Putin'in Gizli İletişimleri

Kitabın bir diğer bölümünde ise eski Başkan Donald Trump'ın, salgının en yoğun döneminde kendi Kovid-19 test kitlerini Putin'e gizlice gönderdiği ve görevinden sonra liderle en az yedi kez telefon görüşmesi yaptığı iddiaları yer aldı. Ancak, Trump'ın seçim kampanya sözcüsü Steven Cheung bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Ayrıca, Politico dergisinde benzer iddiaların yer almasına rağmen Beyaz Saray konuya dair yalanlama yaptı.

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